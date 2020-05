Alerte incendie et gros déploiement pompier chez NLMK à Ittre

Une alerte incendie a généré un important déploiement de pompiers, mardi en fin d’après-midi, sur le site industriel de NLMK Clabecq, à Ittre. Personne n’a été blessé.

Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir peu après 17 h 00 dans les installations de l’entreprise sidérurgique NLMK, le long de la rue de Clabecq, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Des équipes et du matériel des postes de Nivelles, Braine-l’Alleud et Tubize ont aussitôt été déployés sur les lieux. Le feu s’était déclaré dans un couloir, mais tout est rentré dans l’ordre moins d’une heure plus tard.

La société NLMK Clabecq fabrique des plaques d’acier pour les secteurs de la construction, de la construction navale et de l’énergie, pour le transport et les engins de chantier, l’exploitation de carrières ainsi que les fabricants d’équipement d’exploitation minière.