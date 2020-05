La Ville va offrir des fleurs dans les homes pour la Fête des mères

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve va offrir 245 plantes et 4 bouquets «de gratitude» dans les maisons de repos de la localité pour fleurir toutes leurs résidentes à l’occasion de la Fête des mères du 10 mai ainsi que remercier le personnel de ces institutions.

La Ville, qui a dégagé un budget de 1 250€ pour cela, passera commande auprès des fleuristes de la commune. Une manière de les soutenir.

Les plantes et les fleurs seront livrées le 8 mai avant d’être placée en quarantaine pour être distribuées samedi ou dimanche prochain.

En outre, «les habitants peuvent profiter de la livraison gratuite, en se greffant à l’action de la Ville», précise Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Et de détailler la marche à suivre: il faut passer commande auprès du fleuriste choisi pour chaque résidence.

Orchiflor (Douaire) pour la Résidence Le Chenoy (commande avant ce jeudi midi par mail ou via son site web); Fleur de Celle (Limelette) pour la Résidence Le Colvert (commande avant ce jeudi matin, par mail ou via son site web); Le Jardin de Crespières (Ottignies) pour la Résidence Malvina (commande avant ce jeudi soir, par mail, lejardindecrespieres@yahoo.com, paiement préalable à la confirmation de la commande, ou 010 41 19 77); Papyrus (Louvain-la-Neuve) pour la Résidence de Lauzelle et la Résidence du Moulin (commande avant ce jeudi soir par mail, papyruslln@gmail.com, ou Facebook, www.facebook.com/PapyrusLLN).