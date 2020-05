Netflix en pénurie de doublage

Les programmes uniquement sous-titrés deviennent monnaie courante sur la plate-forme du leader mondial du streaming.

La paralysie de l’industrie du doublage commence à se faire sentir sur Netflix. Exemple: Riverdale. Les nouveaux épisodes de la série ne sont plus doublés depuis deux semaines. Seuls les sous-titres sont disponibles.

Sur sa page Facebook, le leader mondial du streaming s’excuse et s’explique.

«La sécurité de nos partenaires est prioritaire. Avec le contexte actuel, les sociétés qui s’occupent du doublage en version française sont fermées. C’est pourquoi on préfère te proposer les épisodes avec les sous-titres français plutôt que rien du tout. Sache que dès qu’on pourra ajouter les VF manquantes, on le fera dès que possible.»

Facebook

«Tout ce qui est doublage est à l’arrêt depuis le 16 mars», nous expliquait le 6 avril Emmanuel Maindiaux, gérant de Nice Fellow Belgique (Bruxelles). «Les comédiens ne se déplacent plus. Ils peuvent être plusieurs au micro et les studios sont des endroits petits, confinés. Très vite, on a préféré arrêter le travail en studio pour éviter de compromettre la santé des comédiens et des ingénieurs du son. Les sous-titreurs travaillant souvent chez eux, ils peuvent évidemment poursuivre leurs tâches»

Les nouveaux épisodes de la série Outlander sont également privés de doublage. Le nombre de programmes privés de doublage sur les plates-formes de streaming devrait grimper en flèche ces prochaines semaines.