Coronavirus: à partir de dimanche prochain, chaque famille pourra accueillir jusqu’à 4 personnes

Covid-19: La Première ministre Sophie Wilmès a annoncé qu’à partir de dimanche, chaque famille pourra accueillir jusqu’à 4 personnes. Toutes les compétitions sportives seront à l’arrêt jusqu’au 31 juillet.

À partir de dimanche, chaque famille pourra accueillir jusqu’à 4 personnes

Le Conseil national de Sécurité (CNS) a décidé de permettre un élargissement supplémentaire des contacts sociaux à partir de dimanche prochain, a annoncé ce mercredi la Première ministre Sophie Wilmès à l’issue de ce Conseil National de Sécurité.

«Les phases consécutives ont suscité chez certaines un profond désarroi. Le fait d’avoir ouvert le champ des relations sociales n’a effectivement pas suffi à apaiser nombre de nos concitoyens», a justifié la Première ministre. Le CNS a dès lors décidé de permettre un élargissement supplémentaire des contacts sociaux à partir de dimanche, jour de la fête des mères.

À partir du 10 mai, chaque famille, pourra en outre accueillir jusqu’à 4 personnes

«À ce moment-là, il sera possible de rencontrer deux autres personnes, toujours les mêmes, pour faire du sport. C’est le cas aussi pour les plus jeunes. À partir du 10 mai, chaque famille, pourra en outre accueillir jusqu’à 4 personnes. Attention, ces personnes ne pourront se rendre que dans cette famille-là. Il sera nécessaire de respecter la distance. Si vous avez une terrasse ou un jardin, voyez-vous à l’extérieur», a exhorté Mme Wilmès, qui a aussi appelé à «faire particulièrement attention aux personnes âgées». «Ce système permettra de savoir plus facilement qui est entré en contact avec qui. Un nouvel assouplissement n’est pas envisagé la semaine prochaine.»

Les commerces rouvriront le 11 mai sous certaines conditions

Les commerces rouvriront leurs portes le lundi 11 mai, a confirmé la Première ministre Sophie Wilmès. Certaines conditions sont toutefois fixées, à savoir un client par 10 mètres carrés, pour 30 minutes maximum, et le respect des distances de sécurité. Il sera également fortement recommandé de porter une protection couvrant le nez et la bouche.

«Faites vos courses seul», a ajouté la Première ministre, avec une exception tolérée pour les enfants de moins de 18 ans, qui pourront être accompagnés d’un parent, ainsi que pour les personnes ayant besoin d’une aide.

Il est encore demandé de faire les courses dans une ville «proche» de son domicile.

Suivez la conférence de presse en direct ici: