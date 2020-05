10 000 masques à destination des entreprises bruxelloises

La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci) a fait l’acquisition d’une quantité de 10 000 masques en tissu réutilisables à destination des entreprises bruxelloises, a-t-elle annoncé mercredi. «Ces masques sont destinés aux travailleurs bruxellois, dans le cadre de l’initiative citoyenne Sprout to be Brussels, un projet né au lendemain des attentats du 22 mars 2016, qui symbolise la résilience mais aussi l’esprit bruxellois, avec un brin d’humour bien utile à surmonter les crises», a expliqué Jan De Brabanter, secrétaire général de Beci.

«Nous avons voulu, à l’heure du déconfinement, renouveler ce soutien aux travailleurs bruxellois en offrant des masques, pour les aider à se protéger. Les masques ‘Sprout to be Brussels’seront disponibles auprès de Beci. Les entreprises intéressées, ou celles qui souhaiteraient commander leurs propres quantités, trouveront plus d’information sur notre site Web», a exposé Jan De Brabanter.

Ce sont déjà 1 000 de ces masques qui ont été donnés à l’hôpital universitaire de la VUB, l’UZ Brussel à Jette. «C’est un modeste geste de solidarité que nous voulions faire pour témoigner notre reconnaissance à tout le personnel des hôpitaux. Nous voulions aussi les remercier, parce que ce sont eux qui nous aidés à qualifier l’offre de notre fournisseur et à valider ces masques», a justifié le secrétaire général de Beci.

Par ailleurs, une autre initiative a été prise par la Ville de Bruxelles à l’égard des entreprises et des commerces. Elle a décidé d’offrir des kits contenant masques, gel, visières de protection, etc. L’Échevin des Affaires économiques de la Ville, Fabian Maingain, mettra ces «restart packs» à disposition des commerçants à partir de jeudi, en prévision de la deuxième phase du déconfinement le 11 mai, qui comprend la réouverture des commerces.