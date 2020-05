Frameries: le «merci» en chanson des résidents d’un home sur un air borain

Les résidents de la maison de repos «Les Écureuils» ont voulu adresser un message de remerciement aux équipes qui se démènent pour eux.

Un petit rayon de soleil dans la grisaille. C’est l’effet que fait la vidéo publiée hier par la commune de Frameries et où des personnes âgées poussent la chansonnette. Ces dernières sont résidentes à la maison de repos Les Écureuils, gérée par le CPAS de Frameries.

Depuis près de deux mois, ceux-ci n’ont plus de contacts physiques avec leurs proches. De plus, comme beaucoup de homes, la résidence les Écureuils a été touchée par la pandémie de Covid-19 et déplore plusieurs décès liés au Covid-19, soit avérés, soit suspectés.

Néanmoins, les résidents ne cèdent pas au fatalisme. Et avec l’aide du personnel soignant, ils ont composé un message de remerciement original aux équipes qui s’occupent d’eux depuis deux mois dans des conditions difficiles. Celui-ci a pris la forme d’une chanson intitulée «Car on est de Frameries», mise en images avec l’aide des équipes du home.

L’hommage est réalisé sur l’air d’une chanson en patois signée Joseph Dufrane: «Enn c’est nie co Fram’ri’s», considérée comme «l’hymne national» framerisois. Cette chanson, à la base satirique, a été mise en musique et gravée sur disque par Freddy Cornez en 1975, qui fut notamment chanteur ténor au théâtre de la monnaie à Bruxelles avant de s’éloigner du répertoire classique et de s’éprendre notamment de folklore local.

L’hymne «Enn c’est nie co Fram’ri’s» avait fait l’objet d’une adaptation remarquée par le Rugby Club de Frameries en 2017. Dans un style bien différent…