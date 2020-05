Réouverture des commerces le 11 mai, contacts sociaux élargis dès dimanche

Après une réunion ce mercredi matin, le Conseil national de sécurité a présenté les modalités de réouverture des commerces non-alimentaires et un élargissement des contacts sociaux. Voici les décisions prises ce mercredi 6 mai 2020.

Deux jours après le lancement de la phase 1A du déconfinement, le Conseil national de Sécurité s’est réuni ce mercredi matin, dès 9h, afin d’examiner la phase 1B de ce déconfinement progressif.

Alors que la conférence de presse de ce mercredi a respecté l’horaire prévu (14h30), la Première ministre a débuté par un mea culpa pour l’heure tardive à laquelle avait commencé la précédente conférence de presse du Conseil national de Sécurité, le 24 avril dernier.

Elle a ensuite dévoilé les nouvelles mesures qui entreront en vigueur dès dimanche prochain:

Contacts sociaux élargis à quatre personnes dès le 10 mai

Il y aura d’abord un élargissement des contacts sociaux à partir de dimanche prochain. Il sera toujours possible de rencontrer deux autres personnes pour se rencontrer dehors ou faire du sport.

Mais, à partir du 10 mai, chaque foyer pourra accueillir jusqu’à quatre personnes, toujours les mêmes et qui ne pourront se rendre qu’à ce domicile précis. Si vous possédez un jardin, il sera jugé préférable d’organiser cette visite dehors. Il conviendra évidemment de faire attention aux personnes fragiles.

Réouverture des commerces non-alimentaires le 11 mai

Le 11 mai, les magasins non-alimentaires pourront rouvrir. Cette réouverture se fera selon des conditions strictes. En plus des règles mises en places dans les commerces alimentaires (un client par 10 mètres carré, etc), il sera notamment vivement conseillé aux clients de porter un masque et de respecter les distances de sécurité.

Les courses devront se faire seul, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans, qui pourront être accompagnés d’un majeur.

Pas de compétitions sportives jusque fin juillet, l’horeca reste fermé

Concernant les compétitions sportives, elles sont annulées jusqu’au 31 juillet prochain. La Pro League a pris acte de cette décision. «Les modalités de clôture de la saison 2019-2020 seront traitées lors de l’Assemblée Générale du 15 mai», a précisé la Pro League dans un communiqué.

De leur côté, les cafés, bars, restaurants et autres lieux récréatifs restent fermés, au moins jusqu’au 8 juin prochain.

Les transports en commun doivent être réservés aux personnes qui n’ont aucune autre alternative. Les déplacements doivent être limités au maximum et le télétravail reste la norme.

Interrogé à la sortie de la réunion du Conseil national de Sécurité par la RTBF, David Clarinval avait déjà parlé d’une «bonne nouvelle» concernant la réouverture des magasins. Il avait aussi fait allusion à une reprise imminente des contacts avec son entourage proche.