VIDÉO | Il prend Wilmès au mot: il plonge son kayak... dans les étangs d’Ixelles

L’athlétisme, le golf, le tennis sont permis depuis ce 4 mai. Le kayak aussi. Même à Bruxelles, où un pagayeur facétieux a trempé son embarcation dans... les étangs d’Ixelles.

Elle l’avait bien dit, Sophie Wilmès, qu’on pouvait sortir les kayaks dès le 4 mai. Mais évidemment, ça ne concernait que les environs directs du domicile. Les citadins n’avaient donc qu’un seul choix: plonger le kayak... dans la baignoire.

Mais ce Bruxellois a trouvé la parade à ces restrictions: il a fait flotter son petit bateau sur les étangs d’Ixelles dès le premier jour du déconfinement. De quoi réjouir les riverains, les internautes et... tous ceux à qui ça donnerait des idées.

On soulignera cependant à ceux qui se verraient bien pagayer sur les étangs de Boitsfort ou de la Pede, sur le Canal ou dans le Bois de La Cambre, que l’autorisation des sports nautiques ne concerne que « les sportifs affilés aux clubs ».

Sound on to hear the backing track to the kayaking 🛶😂 pic.twitter.com/C9r29V4FSt