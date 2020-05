Arrestation immédiate pour la jeune Cheyenne qui avait tenté de tuer son père

Cheyenne, 25 ans, écope de 6 ans de prison ferme pour une tentative de parricide. Son arrestation immédiate a également été requise.

Le 7 octobre 2019, la tranquille vie familiale prend fin, chez Cheyenne S. La jeune femme de 25 ans soupçonne son père d’infidélité envers sa maman. La thèse se confirme, mais Cheyenne tombe des nues lorsqu’elle constate que son père se trouve au domicile de Rebecca, l’ex de Cheyenne avec laquelle elle a vécu une relation de six ans. Elle a même reconnu l’enfant de Rebecca.

Avec plusieurs membres de la sphère familiale, Cheyenne se rend au domicile de Rebecca pour menacer celle-ci. Le lendemain, toujours en colère, Cheyenne s’empare d’un calibre 7,65 mm et décide de suivre son père parti en voiture. Elle le contraint à s’arrêter en klaxonnant bruyamment et tire à cinq reprises dans la portière du véhicule. Son père se couche sur la banquette afin d’échapper aux tirs. Il est toutefois touché à l’abdomen et aux jambes.

À la police, le père explique avoir été attaqué par un véhicule inconnu. Une heure plus tard, Cheyenne se rend aux autorités, en pleurs, expliquant être à l’origine des tirs sur son père. Le ministère public a requis une peine de 8 ans de prison ferme pour la tentative de parricide. L’intention d’homicide ne fait pas l’ombre d’un doute, d’après le parquet. Le profil de la jeune fille, qui possède un QI inférieur à la moyenne, pose également problème.

Me Caroline Lepied, à la défense, a sollicité un sursis pour sa cliente. Selon l’avocate, la victime a fait «mousser» sa fille, en laissant sous-entendre plusieurs choses. «Il a notamment sous-entendu être le père de l’enfant de Rebecca. On ne sait pas pourquoi il a agi de la sorte mais ma cliente a vu rouge. Mais aujourd’hui, elle éprouve des regrets.»

Ce mercredi, le tribunal a condamné Cheyenne à 6 ans de prison ferme. Après une délibération de dix minutes, l’arrestation immédiate de Cheyenne a été requise.