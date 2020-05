Vente de masques dans les grandes surfaces: V.Pharma est furax

Le groupe pharmaceutique V.Pharma lance un coup de gueule contre les pouvoirs publics qui autorisent dorénavant la vente de masques dans les grandes surfaces.

«La coupe est pleine!», lance d’emblée le directeur général de V.Pharma, Marc Breyer.

En conférence de presse ce mercredi matin, il a poussé un coup de gueule contre les pouvoirs publics qui autorisent, depuis ce lundi, la vente de masques dans les grandes surfaces. Pour rappel, avant ce 4 mai, le secteur pharmaceutique, via un arrêté ministériel, était le seul à pouvoir vendre des gels et des masques, selon des critères stricts, comme l’obligation d’une prescription. «Nous ne sommes pas contre la vente dans les grandes surfaces mais plutôt contre la gestion chaotique de la crise par le monde politique, dit Marc Breyer. Les pharmaciens se sont démenés pour s’approvisionner en masques et là, d’un coup, on balaye l’arrêté ministériel et on autorise la vente dans les magasins.»

Une action coup de poing vendredi et samedi

En réponse à ce retournement de situation signé par les autorités, le groupe V.Pharma veut montrer son soutien aux pharmaciens qui sont sur le front depuis le début de la crise sanitaire. «Il s’agit d’une protestation positive, poursuit le directeur général. Vendredi et samedi, nous allons vendre des masques devant certaines de nos pharmacies, sur le trottoir, comme une braderie.» Les boîtes de 50 masques chirurgicaux seront vendues 25€ chez V.Pharma à Outrecour (Herve), Crescend’Eau (Verviers), Heusy, Malmedy et Soumagne.

Retrouvez tous les détails de ce cri de colère dans L’Avenir Verviers de ce jeudi 7 mai.