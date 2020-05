Coronavirus: «Les usagers des transports sans rien pour se couvrir nez et bouche sont invités à sortir»

«Nous les invitons à acheter un masque»

Les différentes zones de police bruxelloises ont commencé à contrôler le port du masque dans les transports en commun, obligatoire depuis lundi. Du côté de la zone de police Bruxelles-Ouest, des équipes spécialisées se rendront chaque jour dans les différentes stations de métro et aux arrêts de bus et de tram sur son territoire, afin de sensibiliser la population au port obligatoire d’un masque buccal. Actuellement, la zone contrôle en misant sur l’information aux usagers, avant de systématiquement verbaliser.

Cinq équipes de la brigade Tecov (chargée de la sécurisation des transports en commun et de la lutte contre les pickpockets) de la zone de police Bruxelles-Ouest effectuent des contrôles réguliers depuis lundi, en compagnie d’agents de sécurité de la STIB, la société des transports en commun bruxellois, compte tenu de l’obligation désormais de porter un masque couvrant la bouche et le nez dans les métros, trams et bus.

«Tous les accès aux entrées de métro sont contrôlés. Les personnes n’ayant rien pour se couvrir ne peuvent accéder aux différentes stations. Nous les invitons à acheter un masque ou à se munir d’une écharpe ou autre», a expliqué la zone Bruxelles-Ouest, mardi. «Les usagers qui sont dans un transport et qui n’ont rien pour se couvrir le nez et la bouche sont invités à le quitter», a-t-elle précisé.

«Dans un premier temps, nous rappelons aux usagers cette obligation, nous ne verbalisons pas. Mais dans les prochains jours, nous appliquerons la sanction prévue, à savoir une amende de 250 euros. Lors de ce premier jour de contrôle, on peut féliciter les usagers puisque la plupart d’entre eux portaient un masque ou une écharpe. Quelques personnes avaient bien un masque ou une écharpe mais mal positionnés sur le visage, le nez n’étant pas couvert. Certaines personnes avaient un masque mais dans leur sac ou poche. D’autres encore n’étaient tout simplement pas au courant de cette obligation. Un rappel a donc été fait à celles-ci», a déclaré la zone.