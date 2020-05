10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi

Il aura fallu quelques années et une bonne dose de détermination, sans oublier autant de temps à «user ses genoux à quatre pattes dans la terre avec un microscope», sourit Nadine Calmant, courtière en truffes installées à Ciney. EdA - Florent Marot

Des truffes wallonnes ?; Ils créent un vignoble à Aube; Tentatives d’enlèvements: il risque 15 ans de prison ... Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi.

1 Aubel: Ben Stassen et son neveu se lancent dans le vin du Bois de Loë

Le réalisateur Ben Stassen et Charles Piron créent un vignoble, à Aubel. La production est attendue pour fin 2023.

2 Ciney: les premières truffes issues de la trufficulture

À Ciney, des truffes issues de la trufficulture seront récoltées en juin. Une première pour Nadine Calmant.

3 Son métier: performer aux jeux vidéo

Simon Molinghen, alias Corsac, pratique l’e-sport. À 20 ans, cet étudiant Hervien gagne sa vie en jouant aux jeux vidéo.

4 PHOTOS| À Dinant, des vandales sont passés telle une tornade chez les Géants et ont tout cassé

Spectacle de désolation, mardi matin quand un membre du club de pétanque qui partage les locaux de l’ancienne filature de Dinant, au lieu-dit le Merinos, sur la rive gauche de la Meuse à Dinant, a constaté que ses locaux avaient reçu une visite tapageuse, vraisemblablement. Entre la nuit de samedi à dimanche et celle de lundi à mardi.

5 Tentatives d’enlèvements: Vivian Cocu encourt 15 ans de prison

Vivian Cocu, un habitant de Daverdisse âgé de 53 ans, encourt 15 ans de prison et 15 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines pour avoir commis deux tentatives d’enlèvement, des attentats à la pudeur et des viols sur une mineure d’âge sur laquelle il avait autorité.

6 L’Autorité de protection des données met en garde contre la procédure de «tracing»

L’Autorité de protection des données juge sévèrement la procédure de «tracing» envisagée pour endiguer la pandémie.

7 Plus besoin d’être infirmier pour soigner les gens

Les soins infirmiers pourraient être exercés par des non infirmiers depuis le 4 mai. C’est un des mesures anti-pénurie. Explications

8 Le monde du sport espère des réponses

Le monde du sport professionnel et amateur va-t-il obtenir des réponses ce mercredi à l’issue de la réunion du Conseil national de sécurité?

9 Classic 21: un café glacé et rock avec Raphaël Scaini

À partir de ce lundi 11 mai, c’est désormais Raphaël Scaini qui vous réveillera sur Classic 21, dans une nouvelle matinale intitulée Coffee on the Rocks. Il succède à Éric Laforge, décédé inopinément le 15 février dernier. Et c’est Fanny Gillard qui reprendra la tranche 10 h-12 h avec Tempo.

10 La Petite Merveille espère le retour des touristes à Durbuy en été

À Durbuy, La Petite Merveille fait actuellement face à la crise sanitaire et économique avec la diversité de son offre touristique et Horeca. Bart Maerten, associé avec Marc Coucke au sein de LPM fait le point secteur par secteur.

