Angèle, Robert De Niro ou Nicolas Hulot: 200 personnalités disent «non à un retour à la normale»

La vie d’après coronavirus ne peut pas être la vie d’avant. Voilà le message cosigné par 200 personnalités dans une tribune publiée par le journal Le Monde. Une tribune déjà critiquée.

«La pandémie de Covid-19 est une tragédie. Cette crise, pourtant, a la vertu de nous inviter à faire face aux questions essentielles. Le bilan est simple: les “ajustements” ne suffisent plus, le problème est systémique», débute la tribune, qui appelle à changer notre mode de vie.

«[…] Le consumérisme nous a conduits à nier la vie en elle-même: celle des végétaux, celle des animaux et celle d’un grand nombre d’humains. La pollution, le réchauffement et la destruction des espaces naturels mènent le monde à un point de rupture.

Pour ces raisons, jointes aux inégalités sociales toujours croissantes, il nous semble inenvisageable de “revenir à la normale”.

La transformation radicale qui s’impose – à tous les niveaux – exige audace et courage. Elle n’aura pas lieu sans un engagement massif et déterminé. À quand les actes? C’est une question de survie, autant que de dignité et de cohérence».

Parmi les personnalités ayant souhaité signer cette tribune, on retrouve notamment notre compatriote Angèle, ainsi que Robert De Niro, Sandrine Kiberlain, Marion Cotillard, Eva Green, Madonna, Ricky Martin, Joaquin Phoenix ou encore Vanessa Paradis.

Plusieurs scientifiques et Prix Nobel sont également présents dans les signatures: Muhammad Yunus (économiste, Prix Nobel de la paix), Aaron Ciechanover (Prix Nobel de chimie), Hervé Dole (astrophysicien, membre honoraire de l’Institut universitaire de France) ou James Peebles (Prix Nobel de physique).

«Les hashtags ont remplacé les idées»

Le message adressé reste pourtant fade et vide, aux yeux notamment de François Gemenne, professeur et spécialiste des questions en géopolitique de l’environnement.

Sur Twitter, le chercheur universitaire et président de Climate Voices, s’est désolé de la vacuité de la tribune.

«Personnellement, j’avoue que je n’en peux plus de ces tribunes où le nombre et la notoriété des signataires tentent vaille que vaille de masquer la vacuité des idées et l’indigence du texte», écrit-il.

«Est-ce vraiment aux people, confinés dans leur villa au bord de la mer, de donner des leçons aux gens sur le monde d’après? Est-ce que les collègues scientifiques sont vraiment obligés de se compromettre avec eux pour leur apporter un semblant de crédibilité?», s’interroge François Gemenne.

À côté de cette tribune, Le Monde a publié aujourd’hui et hier d’autres articles sur la même thématique du «monde d’après», avec notamment un entretien avec Nicolas Hulot, ou une autre tribune de Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix en 2006.

Dans celle-ci, il invite à penser le changement, en imaginant la «reconstruction» plus que la «relance», après la pandémie du coronavirus. Avec notamment un objectif clair: «Les États doivent faire en sorte que pas un seul dollar n’aille à des entités ou projets qui n’œuvrent pas, avant toute chose, à l’intérêt social et écologique de la société».

«Nous pouvons aujourd’hui échapper au virus en nous confinant chez nous; si nous ignorons les graves problèmes que connaît notre monde, nous n’aurons nulle part où aller pour échapper à la colère de Dame Nature, et à celle des populations du monde entier», conclut-il.