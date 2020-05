VIDÉO | Situation épidémiologique ce mercredi: les hospitalisations repassent sous la barre des 3000; 339 décès ajoutés

Comme chaque matin, le SPF Santé publique donne les derniers chiffres de l’évolution du coronavirus en Belgique. Depuis le début de cette semaine, les paliers de 50 000 cas avérés et de 8 000 décès ont été franchis. Si le nombre de décès quotidiens reste important, celui des hospitalisations continue de baisser.

Alors que les premières mesures de déconfinement sont entrées en vigueur depuis ce lundi, les équipes médicales continuent de lutter avec acharnement pour la survie des patients atteints du Covid-19.

Comme chaque jour, le Centre de crise interfédéral et le SPF Santé publique ont dévoilé les derniers chiffres concernant la propagation de l’épidémie sur notre territoire.

Les chiffres des dernières 24 heures en un coup d’œil * 272 nouveaux cas de contamination avérés (total pour la Belgique: 50 781) * 110 nouveaux décès (total pour la Belgique: 8 339) * 116 nouvelles hospitalisations (total pour la Belgique: 15 855) * 290 nouvelles sorties d’hôpital (total pour la Belgique: 12 731) * 646 personnes actuellement pris en charge dans une unité de soins intensifs

339 nouveaux décès annoncés

Le SPF Santé publique recense 110 nouveaux décès sur les 24 dernières heures (51 en milieu hospitalier et 59 en maison de repos).

À cela s’ajoutent 229 décès supplémentaires en hôpital notifiés entre le 24 mars et le 4 mai. Le SPF précise: Il s’agit de 71 décès confirmés par un scanner thoracique dont le décès a eu lieu entre le 24 mars et le 10 avril. Un décès a également été re-classifié comme confirmé. Entre le 24 mars et le 4 mai, il y a également eu 157 décès dans les hôpitaux de «cas possibles». Les décès de cas possible concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique ou dont le test est revenu négatif, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin hospitalier. Les décès des «cas possibles» en hôpital concernent une minorité de personnes (2 à 3% des décès hospitaliers).

16 décès ont par ailleurs été retirés suite aux corrections envoyées par les différentes sources de données.

Ces nouveaux chiffres portent le total de décès dus au Covid-19 à 8 339 (dont 4 615 cas confirmés).

Les hospitalisations repassent sous la barre des 3 000

Un total de 2 849 lits d’hôpitaux sont actuellement occupés dans les unités dédiées au Covid-19. Cela représente une baisse de 233 lits par rapport à la situation d’il y a 24 heures, où 116 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées et 290 sorties comptabilisées.

Le SPF précise: 24% des nouvelles admissions à l’hôpital au cours des dernières 24 heures provenaient d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée (pourcentage calculé sur la base du nombre de nouvelles admissions dans les hôpitaux qui ont fait cette distinction selon le rapport).

Parmi les 2 849 personnes hospitalisées à ce jour, 646 le sont en unité de soins intensifs, ce qui correspond au chiffre dévoilé ce mardi par les autorités. 362 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 37 une ECMO.

Entre le 15 mars et le 5 mai, 15 855 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 12 731 personnes ont quitté l’hôpital

Testing: 272 nouveaux cas

272 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h; 199 (73%) en Flandre, 62 (23%) en Wallonie, et 10 (4%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 1 cas (0%).

A ce jour, un total de50 781 cas confirmés ont été rapportés; 28 124 cas (55%) en Flandre, 16 478 (32%) cas en Wallonie, et 5 186 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 993 cas (2%).

Entre début mars et le 5 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s’élève à 279 543. Depuis le 10/04, 194 633 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos et autres collectivités résidentielles.