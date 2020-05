Coronavirus: l’Amérique latine n’est pas épargnée par l’épidémie

L’Amérique latine et les Caraïbes ont dépassé mercredi le seuil des 15 000 morts du coronavirus, le Brésil étant le pays le plus touché avec près de 8 000 décès, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles.

Cette région du monde où la pandémie devrait être au plus haut dans les prochains jours a enregistré plus de 282 000 cas de Covid-19 à 04 h 30 GMT mercredi. Après le Brésil (7 921 décès et 114 715 contaminés), les pays les plus touchés sont le Mexique (2 271 et 24 905) puis l’Équateur (1 569 et 31 881).

Plus de 50 000 cas au Pérou

Le Pérou a enregistré plus de 50 000 cas de Covid-19, a affirmé le président péruvien, Martin Vizcarra, mardi. Ce bilan fait du pays le second le plus touché par la pandémie en Amérique latine après le Brésil.

Martin Vizcarra AFP

Le nombre de cas a grimpé de 47 372 lundi à 51 189 mardi, a précisé le président.

Parmi ces patients, 5 509 sont hospitalisés, dont 709 aux soins intensifs. Plus de 1 400 personnes infectées par le nouveau coronavirus ont perdu la vie.

Certaines régions manquent de lits pour les soins intensifs, selon le président, qui a indiqué que son pays avait pour projet d’augmenter leur nombre et d’installer davantage de respirateurs.

Le président Vizcarra, a écarté mardi toute éventualité que les établissements scolaires et les universités puissent bientôt reprendre la classe étant donné l’ampleur de l’épidémie de nouveau coronavirus dans le pays. «Il est absolument clair qu’à court et moyen termes les cours ne se feront pas sur place, mais à distance», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse sur internet. Le ministère de l’Education a acheté 843 000 tablettes pour permettre aux élèves, en particulier des régions rurales, d’étudier sur internet. Les autorités ont lancé un programme sur la télévision publique baptisé «J’apprends à la maison».

Le Pérou continuera d’observer une quarantaine jusqu’au 10 mai au moins. L’économie ne représente plus que 44% de sa capacité, a fait savoir la ministre des Finances, Maria Antonieta Alva. Le président a également prévenu de conséquences économiques très importantes sur le pays, similaires à celles liées à la Guerre du Pacifique (1879-1884) entre le Chili - – qui est sorti vainqueur - – et les alliés Pérou et Bolivie.

Le président péruvien a rappelé que le conflit entre les trois pays voisins avait eu un impact majeur pour la population et l’économie péruviennes. Le Pérou avait notamment perdu des portions de territoire, la Bolivie son accès à l’océan Pacifique.

État d’exception prolongé en Équateur

L’Équateur a prolongé jusqu’au 15 juin l’état d’exception, qui permet confinement de la population et couvre-feu, en raison de la pandémie de coronavirus dans ce pays comptant près de 32 000 cas confirmés, dont 1 500 morts, a annoncé mardi le président Lenin Moreno.

«Avec l’aval du Conseil de sécurité, nous prolongeons de 30 jours supplémentaires l’état d’exception à compter du 16 mai», a tweeté le chef de l’État.

L’Équateur, petit pays de 17,5 millions d’habitants, est des pays le plus affecté d’Amérique latine par la maladie de Covid-19, après le Pérou et le Brésil.

L’état d’exception y a été décrété le 16 mars, avec confinement de la population, télétravail obligatoire, suspension de l’enseignement présentiel et couvre-feu de quinze heures par jour, entre autres.

Les mesures prises par le gouvernement ne plaisent pas à tout le monde en Équateur. AFP

Seuls les secteurs de la santé, de la sécurité et les commerces d’alimentation en étaient jusqu’ici exemptés.

À partir de cette semaine, quelques mesures d’assouplissement ont été adoptées pour préparer une reprise progressive de l’activité économique, dont une flexibilisation des horaires des commerces livrant à domicile.

Confinement prolongé en Colombie

Le confinement imposé en Colombie depuis six semaines contre la pandémie de coronavirus va être à nouveau prolongé de deux semaines jusqu’au 25 mai, avec toutefois quelques assouplissements, a annoncé mardi le président Ivan Duque.

«Entre le 11 et le 25 mai, nous allons étendre l’isolement préventif obligatoire, mais en récupérant de l’espace pour la vie productive», a-t-il déclaré lors d’une allocution depuis le palais présidentiel Casa de Nariño à Bogota.

Le confinement, décrété le 25 mars initialement jusqu’au 13 avril pour l’ensemble des 48 millions d’habitants du pays, a déjà été prolongé deux fois jusqu’au 27 avril, puis jusqu’au 11 mai, avec des exceptions pour les secteurs de la santé, les services publics et les médias.

M. Duque s’est félicité du contrôle de la contagion, alors que le pays compte quelque 8 600 cas, dont 378 décès, depuis le 6 mars, et a assuré que «90% des unités de soins intensifs sont disponibles».

Les secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière ont déjà été autorisés à reprendre leurs activités, à condition de mettre en place des «protocoles» de bio-sécurité, et les adultes peuvent pratiquer une activité sportive individuelle en début de matinée.

Les nouveaux assouplissements à partir du 11 mai concernent notamment la vente en gros de certains produits, comme les véhicules et les meubles.