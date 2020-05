Le CHR de Verviers en bonne santé financière: des primes pour le personnel

Le CHR de Verviers a dégagé un bénéfice de 5 millions d’euros en 2019. Il en dédie 2 millions à une prime au personnel.

Le compte de l’exercice 2019 n’est pas encore totalement clôturé mais une «première approche comptable» fait apparaître que le Centre hospitalier régional Verviers East Belgium a dégagé un bénéfice de 5 millions d’euros l’an dernier, sur un chiffre d’affaires global de 180,5 millions€.

Dès lors, ce mardi, le conseil d’administration a pris des décisions quant à l’utilisation de ce bénéfice. Tout d’abord, celui-ci permet d’assurer le payement intégral de la prime de fin d’année pour 2019 au personnel (normalement pour la fin juin), alors qu’on se souvient que le fait de conditionner cette prime à un certain montant de bénéfice avait suscité des tensions syndicales.

En outre, le conseil d’administration du CHR verviétois a décidé de consacrer 2 millions d’euros pour le payement d’une prime exceptionnelle à l’ensemble du personnel. Dans un communiqué, il explique qu’ainsi, il «témoigne de sa reconnaissance envers toutes celles et tous ceux qui ont œuvré avec un dévouement et une abnégation hors du commun pour faire face à cette crise exceptionnelle» du coronavirus.

Aussi un geste envers les médecins

En ce qui concerne les «praticiens» (médecins, etc.), qui ne sont pas salariés de l’hôpital mais y travaillent comme indépendants et «eux aussi fort exposés face à cette crise», il est prévu de convenir avec eux d’un accord, «notamment sous forme d’une avance, d’un montant sur le bénéfice et d’une reprise de provision».

Le conseil d’administration termine son communiqué en remerciant «à nouveau tous les acteurs de notre institution qui ont permis de gérer cette crise sans précédent au bénéfice de la population».