«Outer Banks», «Spinning Out», «Dare Me», «The Boys», «My Rembrandt» et «A million little pieces»: voici nos 6 choix streaming & VOD du 6 mai

Six choix, dont quatre destinés à vos ados. C’est qu’il faut encore les occuper pendant deux semaines, ces bougres. Et en plus, si vous les matez en VOD, vous pourrez dire que ça a valeur pédagogique. On dit merci qui? Merci la team cinéma (la seule, la vraie) de L’Avenir. Que vous n’êtes pas obligés de croire. Mais bien de lire. Non mais.

1 Outer Banks

Netflix Série américaine. Avec Chase Stokes, Madelyn Cline et Madison Bailey. 10 épisodes de 46 à 56 minutes.

Ce que ça raconte

Une bande de jeunes déshérités de Caroline du Nord part à la recherche du trésor d’un navire échoué dans le coin au milieu du XVIIe siècle…

Ce qu’on en pense

Une histoire de chasse au trésor abracadabrantesque, sauvée par sa candeur et la grandiloquence des paysages. Oui, on a réussi à placer «abracadabrantesque» et «grandiloquence» dans la même phrase. Na.

La critique complète

2 Spinning Out

Netflix Série de Samantha Stratton et Lara Olsen. Avec Kaya Scodelario, January Jones, Willow Shields et Evan Roderick. 10 épisodes de 38 à 50 minutes.

Ce que ça raconte

Une patineuse encore traumatisée par un grave accident tente de relancer sa carrière en acceptant de patiner en duo avec le beau Justin. Objectif: les Jeux Olympiques (enfin, si le coronavirus le permet…)

Ce qu’on en pense

Des amourettes de vestiaires, mais aussi quelques sujets autrement plus sérieux, comme la maladie mentale. Une première saison qui restera sans suite. Et on le regretterait presque: ce n’était pas loin de décoller…

La critique complète

3 Dare Me

Netflix Série de Megan Abbott et Gina Fattore. Avec Willa Fitzgerald et Herizen F. Guardiola. 10 épisodes de 43 minutes.

Ce que ça raconte

L’amitié entre deux pom-pom girls prend un coup dans l’aile avec l’arrivée d’une nouvelle coach, la mystérieuse Colette French.

Ce qu’on en pense

Les premiers épisodes laissent présager de banales histoires de rivalités entre ados, pour finalement pencher vers le thriller. Une série plus vicieuse qu’elle n’y paraît.

La critique complète

4 The Boys

Amazon Prime Vidéo Série d’Éric Kripke. Avec Karl Urban, Jack Quaid et Antony Starr. 8 épisodes de 55 à 67 minutes.

Ce que ça raconte

Les super-héros sont devenus de super-vilains qui ne pensent qu’à accumuler les profits. Sept justiciers vont leur faire payer.

Ce qu’on en pense

Une série adaptée du célèbre comic book. Et, en creux, une critique évidente de notre modèle capitaliste, où profits et communication ont désormais la priorité. Très fortiche.

La critique complète

5 My Rembrandt

VOD Documentaire de Oeke Hoogendijk. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Des collectionneurs racontent leur lien particulier avec «leur» Rembrandt.

Ce qu’on en pense

Pour ceux que le sujet intéresse, ce documentaire est passionnant, notamment parce que sous la caméra de Oeke Hoogendijk se fait l’un des achats d’art les plus spectaculaires de l’histoire récente de l’art.

La critique complète

6 A million little pieces

VOD Drame de Sam Taylor-Johnson. Avec Aaron Taylor-Johnson et Billy Bob Thornton. Durée: 1 h 53.

Ce que ça raconte

La vie en cure de désintox de James, entre séances de thérapie collective, grosses crampes et frissons amoureux.

Ce qu’on en pense

On a vu plus percutant en matière de film sur les addictions mais ça fait le job de façon honorable. Suffisant pour faire passer l’envie de tester des pilules magiques.

La critique complète