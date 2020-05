Galeries et centres commerciaux: on se prépare en attendant le Conseil national de sécurité de ce mercredi

Derniers moments de tranquillité avant le déconfinement. Le Centre de Bruxelles est encore vide entre la gare centrale, les galeries du Roi et de la Reine et la Grand-Place. Reporters/QUINET

Alors que les commerces non alimentaires s’apprêtent à rouvrir lundi prochain, les acteurs du secteur se sont accordés sur diverses directives afin de garantir la sécurité et le respect des règles sanitaires, tel qu’édictées par le Conseil national de sécurité. En attendant de nouvelles mesures décrétées ce mercredi?

Comme d’autres pays d’Europe, la Belgique a entamé ce lundi la première phase (1A) de son déconfinement.

Ce mercredi, le Conseil national de sécurité analysera la suite du processus tel que présenté le 24 avril dernier et examinera les contours à donner aux mesures qui entreront en vigueur sur le territoire national lundi prochain – le 11 mai – dans le cadre de la seconde partie de la première phase (1B) du plan de déconfinement.

Parmi les secteurs concernés, on retrouve celui des commerces non-alimentaires avec, notamment, les centres commerciaux et autres galeries du même acabit. Si ceux-ci pourront en effet rouvrir lundi prochain, une série de directives encadrant cette reprise ont d’ores et déjà été arrêtées par Comeos, l’UCM, Unizo et les syndicats, dans un plan commun baptisé «Plan Phénix».

Directives générales et spécifiques

Ce plan se base sur les directives données au sein des commerces ayant déjà repris leurs activités (commerces alimentaires, magasins de bricolage, merceries…). «Les clients sont déjà familiarisés avec ces directives et les magasins peuvent s’adapter relativement rapidement», précisent les organisations des employeurs et des salariés.

Outre les mesures exigées par la loi, les représentants du secteur ont tenu à prendre des précautions supplémentaires, afin de faire respecter au mieux les recommandations gouvernementales: désinfection des cabines d’essayage après chaque passage pour les magasins de mode, retrait de tout échantillon ou testeur dans les parfumeries et magasins de cosmétiques, fermeture des garderies et coins réservés aux enfants, etc.

Sens civique

Dans les centres commerciaux à proprement parler, on compte également sur le sens civique des consommateurs. Dans les allées ou les galeries, entre les différents magasins, les règles générales de sécurité (distanciation, hygiène, etc.) seront, là encore, d’application. Mais chaque gestionnaire d’un tel espace est lui aussi invité à mettre en place des mesures afin de favoriser ces directives.

Un nombre restreint d’entrées dans les galeries, des programmes de comptage pour le nombre de clients à l’intérieur, des caisses ouvertes en alternance, des marquages au sol afin de faire respecter les règles de distanciation ou encore le retrait des bancs et autres espaces de repos: tels sont les exemples de mesures que les gestionnaires ont pris pour la réouverture de leurs centres.

À moins que le CNS, qui se réunit donc ce mercredi, ne bouscule ceci et n’élabore de nouvelles directives…