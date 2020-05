Chasse au bois du Chêneux: les promeneurs tranquilles en journée

Le collège communal a fait adapter les horaires de l’avis de chasse à l’affût dans le bois du Chêneux qui n’est pas fermé.

Certes, son affichage depuis lundi à l’entrée du bois du Chêneux à Amay, ne fait que recommander la prudence tout en autorisant l’accès aux bois, sur les sentiers. Mais cet avis de chasse à l’affût du 4 au 31 mai et de 5h à 22h15 fait débat, ce mardi à Amay, depuis les doléances partagées par un promeneur. «J’habite près du Viamont et je vais régulièrement me promener avec mon chien dans ce bois à trois minutes de chez moi, confie Thomas Jacques. Je vous avoue avoir été furieux en voyant cette affiche. Bon, j’en ai déjà vu en automne et je peux comprendre. Mais, pour le moment, en cette période de confinement, le bois est le rare endroit où prendre l’air. D’ailleurs, j’y croise régulièrement pas mal de personnes qui y marchent, font leur jogging ou roulent à VTT. J’ai encore de la chance d’avoir un jardin. Mais combien d’autres vivent en appartement? Finalement, on n’a plus qu’à tourner en rond chez soi.»

Réuni ce matin, le collège communal a réagi en demandant au titulaire du droit de chasse de se limiter aux heures habituelles de l’affût qu’il pratique dans ce même bois depuis de nombreuses années, dans le contexte actuel de confinement. «Soit très tôt le matin et tard le soir afin de ne pas inquiéter les promeneurs et familles, précise le bourgmestre Jean-Michel Javaux. Les affiches seront modifiées en ce sens, soit de 5h à 7h30 le matin et de 19h à 22h30 le soir. Il va aussi rappeler que la circulation y est libre et autorisée, y compris durant ces tranches horaires. Il a très bien compris le contexte. En fait, cela se passe ainsi chaque année. Mais, d’habitude, les gens sont à l’école et au travail. Ici, le contexte est différent. Et je remercie le citoyen qui a fait la remarque constructive ainsi que le titulaire du droit de chasse.»

