Les golfeurs vont aussi s’affronter virtuellement pour la bonne cause

Cinq golfeurs du top mondial vont s’affronter pour la bonne cause lors d’une série de tournois virtuels organisés par l’European Tour.

L’Allemand Martin Kaymer, le Néerlandais Joost Luiten, le Français Mikael Lorenzo Vera, l’Anglais Lee Westwood et l’Autrichien Bernd Wiesberger participeront au BMW Indoor Invitational, série de tournois virtuels utilisant une toute nouvelle série de simulateurs.

Alors que les circuits professionnels sont réduits au silence en raison du coronavirus, de nombreux golfeurs tentent de garder la forme grâce à ces simulateurs. Le BMW Indoor Invitational leur permettra de se mesurer les uns aux autres et les fans pourront suivre leurs actions sur les réseaux sociaux de l’European Tour, principal circuit européen.

La série, riche de cinq rendez-vous programmés tous les samedis entre le 9 mai et le 6 juin, se disputera sur des parcours européens emblématiques: le St. Andrews Old Course, le Royal Portrush Golf Course, le Munich Eichenried Golf Course, le Valderama Golf Course et le Wentworh Golf Course.

Chaque vainqueur recevra 10.000 dollars à reverser à une association caritative engagée dans la lutte contre le Covid-19.