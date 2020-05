Un ancien joueur des Spurs au Brussels: Darius Washington signe dans la capitale

Le Brussels annonce l’arrivée d’un ancien joueur de NBA dans ses rangs. Le meneur Darius Washington a aussi été meilleur scoreur en Turquie.

Le Brussels annonce ce 4 avril la signature d’un ancien joueur NBA pour renforcer son noyau dès que les ballons rebondiront à nouveau. Il s’agit de Darius Washington, un guard de 34 ans, qui est passé par les San Antonio Spurs.

Le joueur d’1,88m, qui porte la double nationalité américaine et macédonienne, a eu «une carrière tout simplement impressionnante» juge le club de la capitale sur sa page Facebook. Outre un passage aux Spurs et dans l’équipe de G League affiliée des Austin Toros en 2007, le natif de Floride est aussi passé «dans des grosses écuries ayant évolué en Euroleague comme le PAOK, Aris, Galatasaray et Virtus Roma».

Pour nuancer, on notera que Washington a vécu de nombreux transferts, passant également en Chine, à Puerto Rico et, jusqu’à la saison passée, au Mexique. Le Brussels est son 21e club depuis 2006: il semble donc que le meneur ait la bougeotte. Mais ces déménagements à répétition lui ont tout de même permis d’être MVP des finales en République Tchèque en 2015 et top scoreur en Turquie en 2014.

«C’est une chance de pouvoir compter sur les services Darius la saison prochaine», estime le nouveau coach du Brussels Ian Hanavan. «En plus d’être polyvalent, Darius apportera son leadership et son expérience à notre équipe».

À lui de faire notamment oublier le pilier Domien Loubry, parti à Malines.