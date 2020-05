Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mardi

Covid-19: retrouvez ici l’essentiel de l’actu sur la pandémie, chez nous et dans le monde, ce mardi 5 mai. Cet article est actualisé en permanence.

En Belgique

La barre des 8.000 décès dépassée en Belgique

Comme chaque jour depuis le début de la pandémie, les autorités belges ont fait le point, ce mardi matin, sur le bilan des dernières 24 heures. Avec 97 décès supplémentaires recensés, la Belgique passe désormais la barre des 8.000 morts du coronavirus.

+ Plus de 12.400 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars

Alors que le déconfinement a débuté, où en sont les courbes belges et celles d’autres pays?

Plusieurs pays, dont la Belgique, ont entamé ce lundi le déconfinement progressif de leur population, après des semaines de lutte face au coronavirus. Où en sont leurs courbes d’infection? Réponse en 16 graphiques.

+ 14 jours plus tard, voici où en sont ces 8 pays face à l’épidémie du Covid-19

Les camps et stages de jeunesse de l’été maintenus malgré le coronavirus?

Une décision sur le maintien des camps de jeunesse, des plaines de vacances et des stages d’été sera prise au plus tard la troisième semaine de ce mois.

+ «On sait à quel point c’est crucial »

Faudra-t-il payer la crèche à partir du 18 mai?

Si elles n’ont pas toutes fermé, les crèches reprenaient vraiment ce lundi, en mode mineur. Et avec beaucoup de questions sur la suite.

+ Le stress réel des parents

L’aéroport de Charleroi perd entre 8 et 9 millions par mois

Même avec une éventuelle activité à 60% de la normale sur l’année, l’aéroport carolo va perdre 35 millions d’euros sur l’année.

+ «Si on arrive à terminer l’année 2020 avec 60 % de nos chiffres passagers, ce serait pas mal »

Ils offrent des vacances au personnel médical

En moins de quinze jours d’existence, le groupe You Care We Care a déjà récolté 120 semaines de vacances dans 19 pays du monde.

+ Logements de luxe, soutien de personnalités

Le télétravail plébiscité par 9 travailleurs belges sur 10 qui l’ont découvert

Un sondage auprès d’un peu plus de 1.000 personnes fait ressortir que, tous répondants confondus, 96% sont d’accord d’intégrer le télétravail dans leur vie professionnelle.

+ 14% se disent même partants pour du « homeworking » à temps plein

La sûreté nucléaire est-elle assurée?

La crise du coronavirus a-t-elle un impact sur la sûreté nucléaire? Le député Samuel Cogolati s’interroge. Et invite à tirer les leçons de cette pandémie.

+ Être préparés

Le premier condamné pour infraction aux mesures de confinement a récidivé… 4 jours plus tard

Le premier individu à avoir été condamné en Belgique pour infraction aux mesures de sécurité édictées pour ralentir la propagation de la pandémie a à nouveau enfreint ces mesures, quatre jours après sa condamnation à une peine de travail.

+ « Il encourt une nouvelle peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement et une amende de 4.000 euros »

Le confinement plus lourd pour les personnes qui éprouvent des difficultés financières

Les restrictions imposées pour freiner la propagation du coronavirus pèsent plus lourd sur la santé mentale des personnes qui éprouvent des difficultés financières, ressort-il ce mardi de l’enquête de l’Université d’Anvers sur le coronavirus.

+ Les aînés respectent mieux la distanciation sociale

Indemnité régionale de 5.000 euros: plus de 61.000 dossiers d’aides rentrés en Wallonie

En ce début du mois de mai, 61.142 dossiers de demandes d’aides ont été introduits par des PME et des indépendants wallons souhaitant bénéficier de l’indemnité régionale de 5.000 euros pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus.

+ Un « deuxième tour » d’aides ?

Dans l’espace public judiciaire, entrez masqués!

Depuis ce 4 mai, vous devez porter aussi un masque dans les palais de justice d’Arlon, Marche et Neufchâteau.

+ Le règne de la débrouille

Dans le monde

Plus de 250.000 victimes dans le monde

Plus d’un quart de million de personnes ont succombé au coronavirus depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP, mais le reflux apparent de la pandémie incite de plus en plus de pays, en particulier en Europe, à alléger les restrictions imposées aux populations.

+ Combien aux États-Unis ?

En sport

VIDÉO | Une ola virtuelle des fans des Diables rouges et des Red Flames pour soutenir le personnel soignant

Le fan-club 1895, club officiel des supporters des équipes nationales de football, a lancé ce mardi une action dont les profits iront à la Croix-Rouge.

+ «Avec 33 euros, nous pouvons acheter 100 blouses jaunes de protection »

Trois scénarios de reprise pour le basket belge

La Ligue de basket imagine trois cas de figure pour la prochaine saison. Qui devrait être la dernière avant la Beneleague.

+ Le scénario le plus optimiste, le scénario espéré, le scénario redouté