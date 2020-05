Coronavirus: Molenbeek met certains axes à 20km/h pour le déconfinement

Molenbeek a proposé d’adapter la vitesse à 20km/h sur certains axes de son territoire en vue du déconfinement. La Commune enjoint la Région de procéder de même sur d’autres voiries de son périmètre.

«La vitesse automobile sera limitée à 20 km/h sur des axes importants de la commune, tel que la rue de Ribaucourt, la rue Comte de Flandre et le parvis Saint-Jean-Baptiste», annonçaient de concert ce 30 avril les échevins de la Mobilité Abdellah Achaoui (PS), des Classes moyennes Amet Gjanaj (PS) et des Travaux publics Jef Van Damme (sp.a). Qui continuent «la commune propose aussi à la région d’appliquer le même régime sur les voiries régionales suivantes: les quais de Hainaut, des Charbonnages et de Mariemont - de Sainctelette à Delacroix -, et une partie de la chaussée de Gand entre Étangs Noirs et le canal. Ce dispositif permettra de contribuer à une mobilité plus douce et sécurisante pour les piétons et les cyclistes», plaident les élus.

Molenbeek ajoute que «la place Communale sera désormais physiquement protégée du stationnement non autorisé par un dispositif qui permet les livraisons et non le stationnement». De plus, la Commune précise que «sur l’axe commercial de la chaussée de Gand, les zones de livraison ne pourront se faire que jusqu’à 13h». À nouveau, le but est de libérer de l’espace. «Il sera également interdit dans ces zones aux commerces non alimentaires de disposer des étalages sur la voirie».

Ces changements seront d’application à partir du 11 mai.

Ces mesures molenbeekoise s’ajoutent aux dispositions prises à Ixelles, Schaerbeek, pour le Pentagone bruxellois, à Saint-Gilles, Etterbeek, Forest ou Anderlecht, ainsi qu’aux mesures annoncées par la Ministre régionale de la Mobilité Elke Van Den Brandt d’ajouter 40km de piste cyclables sur le réseau bruxellois en vue du déconfinement.