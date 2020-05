10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi

Ils offrent des vacances au personnel médical; Une institutrice propose plus de 400 jeux pédagogiques à télécharger; le Standard jouera sa survie en D1 devant la CBAS; Faudra-t-il payer la crèche à partir du 18 mai? Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi.

1 Alors que le déconfinement a débuté, où en sont les courbes belges et celles d’autres pays?

Plusieurs pays, dont la Belgique, ont entamé ce lundi le déconfinement progressif de leur population, après des semaines de lutte face au coronavirus. Où en sont leurs courbes d’infection? Réponse en 16 graphiques.

+ 14 jours plus tard, voici où en sont ces 8 pays face à l’épidémie du Covid-19

2 Faudra-t-il payer la crèche à partir du 18 mai?

Si elles n’ont pas toutes fermé, les crèches reprenaient vraiment ce lundi, en mode mineur. Et avec beaucoup de questions sur la suite.

+ Le stress réel des parents

3 Ils offrent des vacances au personnel médical

En moins de quinze jours d’existence, le groupe You Care We Care a déjà récolté 120 semaines de vacances dans 19 pays du monde.

+ Logements de luxe, soutien de personnalités

4 La sûreté nucléaire est-elle assurée?

La crise du coronavirus a-t-elle un impact sur la sûreté nucléaire? Le député Samuel Cogolati s’interroge. Et invite à tirer les leçons de cette pandémie.

+ Être préparés

5 Une institutrice propose plus de 400 jeux pédagogiques à télécharger

Depuis plusieurs semaines maintenant, les enfants sont cloîtrés à la maison avec leurs parents et pour ces derniers, il devient parfois compliqué de trouver une manière de les occuper autrement qu’en les laissant passer des heures devant un écran, que ce soit la télévision, l’ordinateur ou encore la tablette. Et si certains enfants vont prochainement faire leur retour sur les bancs de l’école, ce ne sera pas le cas de tous et il y a encore «quelques jours» (euphémisme) à tenir pour les parents. Et s’il existait une solution «miracle»? Une solution qui permettrait d’occuper les enfants de manière pédagogique sans devoir être rivé sur un écran!

+ « Une cinquantaine sont disponibles gratuitement »

6 Dans l’espace public judiciaire, entrez masqués!

Depuis ce 4 mai, vous devez porter aussi un masque dans les palais de justice d’Arlon, Marche et Neufchâteau.

+ Le règne de la débrouille

7 Le Pass de Frameries fête ses 20 ans en plein confinement

Il y a tout juste 20 ans, le Pass ouvrait ses portes sur le site du Crachet à Frameries. Après des débuts laborieux, il a fini par devenir un incontournable du public scolaire. Avant la crise du Covid-19.

+ Une longue opération de sauvetage

8 Le Standard doit mettre fin à la série noire 2020 devant la CBAS

Confronté à de nombreux problèmes depuis le début de l’année, le Standard jouera sa survie en D1, ce mardi soir, devant la CBAS, pour récupérer sa licence.

+ Primes, société immobilière : ce qui a bloqué à la Commission

9 Ce qu’il faut savoir sur les masques disponibles dans les grandes surfaces

À partir de ce mardi, les Belges peuvent acheter des masques dans les supermarchés. Mais pas n’importe comment.

Précisions.

+ À quel prix et à quelles conditions ? Tentatives de réponse

10 3 scénarios de reprise pour le basket belge

La Ligue de basket imagine trois cas de figure pour la prochaine saison. Qui devrait être la dernière avant la Beneleague.

+ Le scénario le plus optimiste, le scénario espéré, le scénario redouté