Origamis, expériences scientifiques: 4 activités pour animer vos enfants

Si le déconfinement a commencé ce 4 mai en Belgique, les enfants entament, eux, leur 8e semaine de confinement. La rédaction a dès lors pointé quatre nouvelles activités pour animer vos enfants.

Grâce au groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison», lancé par lavenir.net, venez trouver et partager toute une série d’idées pour animer vos enfants. Le groupe compte plus de 2.000 membres, n’hésitez pas à venir nous y rejoindre.

Vous pouvez également vous rendre sur la page du JDE (Journal des enfants) qui propose gratuitement des activités ludiques et pédagogiques.

Voici notre treizième sélection d’activités pour animer les enfants.

1 Des expériences scientifiques à la maison

Fabriquer un ludion, réaliser une potion de chou rouge, créer des minidômes supercostauds, faire s’ouvrir une fleur, analyser l’eau suspendue, comprendre les courants d’air,… C’est autant d’expériences scientifiques proposées par la Maison de la Science de Liège.

2 Des décorations en mosaïque

En vue de la fête des mères, vos enfants pourraient bricoler un joli cadeau. Et pourquoi pas réaliser des mosaïques des graines, des perles, de la farine, des légumes secs ou du riz?

À votre créativité!

3 Créer sa ville avec des origamis

À l’initiative d’un cabinet d’architectes britanniques, il est désormais possible de créer sa propre ville avec des origamis.

En effet, «Foster + Partners» a lancé l’opération #ArchitectureFromHome. Celle-ci propose aux enfants de construire leur propre ville sur base de modèles d’origamis préalablement inventés.

L’objectif principal est d’amener les plus jeunes à se poser des questions sur leur environnement et sur l’aménagement futur des villes

Avec cette opération, à chacun sa ville! Foster & Partners

4 100 fiches de jeux version Patro

La Fédération Nationale des Patros a développé sa «game box» et propose 100 activités à faire durant le confinement. Des plus classiques au plus détonantes, il y en a pour tous les goûts.