Grand-Duché: 50 masques distribués aux travailleurs frontaliers

Au Grand-Duché, commerces, coiffeurs et lieux culturels pourront rouvrir lundi. Les visites à la famille ou aux amis seront à nouveau autorisées.

Le Grand-Duché entrera dans sa deuxième phase de déconfinement, le lundi 11 mai. Mardi, le Premier ministre grand-ducal, Xavier Bettel, en a livré les grandes lignes.

Parmi celles-ci, une nouvelle distribution massive de masques va se dérouler dans les prochains jours. Chaque habitant de plus de 16 ans et chaque travailleur frontalier recevra 50 masques. Il s’agit de masques chirurgicaux, non réutilisables.

Rappelons, qu’en principe, chaque travailleur frontalier en a déjà reçu cinq.

Commerces et contacts sociaux

Les commerces pourront rouvrir lundi. De même que les coiffeurs et esthéticiennes, mais uniquement sur rendez-vous. Les cafés et restaurants restent fermés. Leur réouverture est programmée pour le 1er juin, au plus tôt.

Les institutions culturelles, comme les bibliothèques ou les musées, ouvriront, moyennant plusieurs mesures à respecter.

Principale différence avec ce qui est programmé en Belgique, les visites auprès de la famille ou des amis seront à nouveau autorisées, dès lundi, au Grand-Duché. Mais en cercle restreint: pas plus de six personnes.

«On a besoin de contacts sociaux, mais agissez de manière responsable. N’organisez pas de barbecue géant», a commenté Xavier Bettel.

Les rassemblements et les manifestations extérieures sont possibles jusqu’à 20 personnes. En respectant bien sûr les mesures de distanciation ou le port du masque.

Les sports en extérieur seront à nouveau autorisés, mais les sports d’équipe restent interdits et les salles de sport doivent rester fermées.

«Ce n’est pas le retour à la vie normale», prévient Xavier Bettel, même si «le principe du confinement général est levé ».

Des détails doivent encore être fournis concernant les mesures imposées dans les commerces ou pour les pratiques sportives autorisées.

Au Grand-Duché, lundi, on comptait 3 828 personnes testées positives parmi 48 339 personnes testées. Le pays compte 96 décès dus au Covid-19.

Signalons encore que chez nos voisins, les classes de terminale ont repris les cours ce lundi 4 mai, avec un taux de présence de 96%.