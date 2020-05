Quand la Mort rôde sur les plages de Floride: «Encourager les gens à rester chez eux et sauver des vies»

Un avocat américain hante les plages de Floride déguisé en grande faucheuse afin de protester contre la réouverture de celles-ci et lutter, à sa façon, contre l’épidémie de coronavirus.

Il est avocat. Et depuis plusieurs semaines, il en a assez de voir des milliers de ses concitoyens profiter du soleil sur les plages de Floride. Affublé d’une cape noire et faux à la main, Daniel Uhlfelder effectue du coup quotidiennement sa «tournée», comme il l’appelle. Sa façon à lui de dénoncer la réouverture des plages de cet État par les autorités….

«Aujourd’hui, j’ai commencé à visiter la Floride en tant que faucheuse pour rappeler aux Floridiens l’importance de rester à la maison et de se protéger mutuellement. Ce n’est que le début. Merci pour le soutien reçu de partout dans le monde», a commenté l’homme en question via les réseaux sociaux samedi dernier.

Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE