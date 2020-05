C8: Cyril Hanouna relance «À prendre ou à laisser»

Le jeu disparu il y a 10 ans fait son retour à la TV française.

Vous vous souvenez sans doute d’À prendre ou à laisser, ce jeu présenté en access prime par Arthur sur TF1 entre 2004 et 2006, puis entre 2009 et 2010. Il s’agissait pour un candidat d’éliminer au fur et à mesure des boîtes contenant des sommes d’argent réparties au hasard afin d’essayer de garder celle qui contient la plus grosse somme, tout en résistant aux propositions du banquier.

Cyril Hanouna en avait déjà repris le concept dans son émission Touche pas à mon poste pour attribuer un cadeau à l’un de ses chroniqueurs. Depuis le début de la crise du coronavirus, il a réadapté le concept en version confinée dans son émission Ce soir chez Baba, au profit d’un candidat et de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

La chaîne C8 a décidé de relancer le jeu à partir du lundi 18 mai, entre 20 et 21 h.