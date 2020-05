Tchéquie: les voyages internationaux de nouveau autorisés à partir du 11 mai

La Tchéquie va à partir du 11 mai rouvrir ses frontières ainsi ses musées, cinémas et autres centres commerciaux.

Le gouvernement tchèque a annoncé lundi la levée des restrictions sur le transport international de passagers par la route et par le train, à compter du 11 mai, et l’assouplissement d’autres mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus.

Ce pays membre de l’UE fort de 10,7 millions d’habitants, qui a enregistré au total plus de 7.700 cas confirmés de virus et 251 décès, a interdit le transport international de passagers le 14 mars.

Le gouvernement a fermé les frontières deux jours plus tard et ne les a rouverts qu’à la fin avril pour certains voyageurs, sous condition de présenter le résultat de test négatif à leur entrée sur le territoire tchèque ou de subir deux semaines de quarantaine. Mi-avril, le président Milos Zeman avait affirmé souhaiter que les frontières du pays restent fermées durant un an, il n’aura pas été entendu.

«Nous assouplissons les restrictions dans les transports... il sera possible désormais de prendre un bus ou un train pour traverser la frontière», a twitté lundi le ministre des Transports Karel Havlicek.

Les musées, les cinémas, les centres commerciaux, les jardins à bière et les salons de coiffure font partie des établissements autorisés à rouvrir le 11 mai.

Le nombre maximum de participants à des rassemblements public sera étendu à 100 personnes. Les compétitions sportives seront également autorisées, avec la même limite.

Une partie des élèves pourront aussi retourner à l’école dès la semaine prochaine.