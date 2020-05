Le déconfinement progresse en Europe: où en est-on?

Après des semaines d’enfermement pour stopper les chaînes de transmission du coronavirus, de nombreux Européens retrouvent un peu de libertés ce lundi. On fait le point sur ce qui change ce 4 mai en Europe.

Déconfinement: ce qui change ce lundi

ALLEMAGNE

Les écoles rouvrent progressivement ce lundi dans certains Länder. Les coiffeurs lèvent le rideau, de même que les lieux de cultes et musées. Lieux culturels, bars et restaurants (sauf pour les livraisons à domicile), aires de jeu et terrains de sport demeurent fermés.

AUTRICHE

Les restrictions de déplacement sont levées, les rassemblements autorisés jusqu’à 10 personnes, avec respect de la distanciation sociale.

Le port du masque est obligatoire dans les transports et les magasins.

Les lycées ont rouvert lundi pour les classes de terminale uniquement.

BELGIQUE

Les entreprises qui n’accueillent pas de public ont pu redémarrer. Le masque est obligatoire dans les transports. Les possibilités de faire du sport ont été élargies.

BULGARIE

En Bulgarie, après la réouverture des parcs et jardins publics, les randonnées sont autorisées depuis dimanche.

CHYPRE

Les rues de Nicosie ont retrouvé lundi un semblant de normalité pour la première fois depuis un mois et demi, avec beaucoup plus de trafic, et même quelques embouteillages.

Quelques files d’attente étaient visibles devant les quelques commerces ayant commencé à rouvrir.

CROATIE

En Croatie, les commerces impliquant un contact rapproché avec le client, comme les coiffeurs, rouvrent.

ESPAGNE

Certains petits commerces comme les coiffeurs peuvent recevoir des clients individuellement sur rendez-vous. Bars et restaurants ont le droit de vendre à emporter.

Le masque est obligatoire dans les transports.

Dans certaines petites îles des Baléares et des Canaries, la plupart des magasins, les musées et les terrasses des bars et restaurants peuvent rouvrir avec des capacités limitées, de même que les hôtels sous conditions. Le reste du pays suivra le 11 mai.

GRÈCE

Les librairies, les papeteries, les magasins d’équipements sportifs, les électriciens, les coiffeurs, les centres d’esthétique, les fleuristes et pépinières ont rouvert.

HONGRIE

Réouverture des terrasses de café et restaurants, des plages et bains publics, excepté dans la capitale Budapest.

Masque obligatoire dans les transports et les magasins.

ISLANDE

En Islande, les universités, musées et salons de coiffure ont rouvert.

ITALIE

Usines, chantiers et bureaux rouvrent leurs portes pour 4,5 millions d’Italiens appelés à reprendre le travail.

Le port du masque, dont le prix va être limité à 0,5 euro l’unité, est obligatoire dans les transports.

Les règles de distanciation restent en vigueur, y compris dans les parcs qui rouvrent. Les Italiens peuvent aussi rendre visite à leurs proches, à condition de porter des masques.

Le secteur manufacturier, celui de la construction et le commerce de gros pour ces filières redémarrent, de même que les bars et restaurants, mais seulement pour la vente à emporter. Leur réouverture complète aura lieu le 1er juin, tout comme celle des salons de beauté ou de coiffure.

Les écoles resteront fermées jusqu’en septembre.

POLOGNE

Rouvrent les hôtels, centres commerciaux ainsi qu’une partie des institutions culturelles, dont des bibliothèques et certains musées.

À Varsovie, les Polonais sont assez nombreux à se précipiter – tous masqués, obéissant à la consigne des autorités – vers les galeries commerciales.

PORTUGAL

Librairies et concessionnaires automobiles ont pu rouvrir, ainsi que les commerces de moins de 200 m2. Les salons de coiffure et d’esthétique peuvent recevoir sur rendez-vous.

Dans les transports publics, le masque est obligatoire.

SERBIE

En Serbie, ce sont les cafés et restaurants qui rouvrent, mais avec distanciation sociale. Les transports publics redémarrent, avec port du masque obligatoire. Le couvre-feu est maintenu.

SLOVÉNIE

En Slovénie, ont rouvert terrasses de café et restaurants, coiffeurs, musées, librairies. Le masque est obligatoire dans les lieux publics fermés, les transports et les magasins.

Le Danemark et la Norvège, en régime de «semi-confinement», ont été parmi les premiers pays européens à alléger leurs restrictions. Les Danois ont été les premiers à reprendre le chemin de l’école, le 15 avril.

Pas encore de déconfinement

FRANCE

Déconfinement à partir du 11 mai, prudemment et à un rythme différent selon les régions. De nombreuses interrogations demeurent sur la réouverture des écoles.

ROYAUME-UNI

Le Premier ministre britannique Boris Johnson compte annoncer dimanche 10 mai un plan de déconfinement progressif.