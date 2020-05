VIDÉO | Bilan en Belgique: le palier des 50.000 cas avérés atteint, 80 nouveaux décès, hospitalisations en baisse

Comme chaque matin, le SPF Santé publique donne les derniers chiffres de l’évolution du coronavirus en Belgique. Depuis ce week-end, la Belgique a passé le palier des 50 000 contaminations avérées au coronavirus Covid-19. Il s’agit là de l’un des principaux enseignements du point quotidien donné par le SPF Santé publique ce lundi matin.

Alors que les premières mesures de déconfinement ont été mises en action ce lundi matin, le SPF Santé publique a, comme de coutume depuis le début du confinement, organisé son traditionnel point presse quotidien afin de donner les derniers chiffres liés à l’épidémie de coronavirus Covid-19 dans notre pays.

Au cours des dernières 24 heures, la Belgique a enregistré 80 nouveaux décès liés au coronavirus, ont ainsi indiqué lundi le Centre de crise et le SPF Santé publique. Cela porte à 7 924 le nombre total de victimes du Covid-19. Parmi elles, 4 203 ont perdu la vie en maison de repos. Un total de 655 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs, soit près de la moitié de moins que les chiffres les plus élevés enregistrés lors du pic de l’épidémie.

Au cours des dernières 24 heures, 59 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 69 personnes ont quitté l’hôpital. 14% des nouvelles admissions à l’hôpital au cours des dernières 24 heures provenaient d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée (pourcentage calculé sur la base du nombre de nouvelles admissions dans les hôpitaux qui ont rapporté cette distinction). Entre le 15 mars et le 3 mai, 15 655 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 12 378 personnes ont quitté l’hôpital.

Au total, 3 044 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 655 en soins intensifs. Parmi elles, 421 nécessitaient une assistance respiratoire. Le nombre total de lits d’hôpital occupés a diminué de 12 depuis le point réalisé dimanche.

Plus de 16 000 tests quotidiens

Lors de son rapport quotidien, le Porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a précisé que les autorités détenaient désormais l’entièreté des tests réellement effectués, soit 16 729 sur les dernières 24 heures. Entre début mars et le 4 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires s’élève à 440 700.

Un total de 361 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24 heures, dont 228 en Flandre, 98 en Wallonie, et 32 à Bruxelles.

À ce jour, un total de 50 267 cas confirmés ont été rapportés (dont 7 659 cas en maison de repos); 27 764 cas (55%) en Flandre, 16 348 (33%) cas en Wallonie, et 5 164 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 991 cas (2%).