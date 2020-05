Coronavirus: à Forest, 5 voiries au bas du parc Duden deviennent «zones résidentielles»

Forest ajoute sa pierre à l’édifice de la zone apaisée bruxelloise: 5 rues des alentours du parc Duden seront limitées à 20km/h: les piétons peuvent y circuler sur la route.

Forest s’ajoute à la liste des communes bruxelloises qui instaurent des zones apaisées sur leur territoire en vue d’une circulation plus facile lors du déconfinement, pour «respecter au mieux les mesures de distanciation physique mises en place par le Gouvernement fédéral».

Dans l’esprit de décisions prises à Ixelles, Schaerbeek, pour le Pentagone bruxellois, à Saint-Gilles, Etterbeek ou Anderlecht, les mesures forestoises consistent en la transformation de voiries «classiques» en «zones résidentielles». La vitesse y est limitée à 20km/h et les promeneurs peuvent y marcher sur la voirie.

La mesure concerne les voiries suivantes: la chaussée de Bruxelles entre le carrefour avec la rue des Alliés et le carrefour avec l’avenue Massenet/rue du Charme/rue du Melon; la rue des Châtaignes entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Alliés; la rue du Stade entre la chaussée de Bruxelles et la rue Béranger; la rue des Glands entre la Chaussée de Bruxelles et la rue du Melon. Ces voiries sont toutes situées aux alentours du parc Duden et du stade de l’Union.

Des panneaux indicateurs seront installés et délimiteront la zone. Ces aménagements seront valables «aussi longtemps que la situation l’exigera». Toutefois, ils seront régulièrement évalués et feront l’objet d’éventuelles adaptations en fonction des analyses des services de mobilité et de police.

Si les évaluations sont positives, d’autres projets d’aménagements seront envisagés par la commune.