Chiffre d’affaires en hausse et nouveau hub logistique en Belgique pour PostNL

Le chiffre d’affaires de PostNL a progressé au premier trimestre, indique lundi l’entreprise postale néerlandaise. Les mesures de confinement décidées pour lutter contre la propagation du coronavirus ont entraîné une hausse des commandes en ligne et donc des livraisons de colis.

Le chiffre d’affaires de PostNL a atteint 701 millions d’euros, contre 684 millions un an plus tôt. Selon l’entreprise, le volume de colis a progressé de plus de 11% au mois de mars et de 2,8% sur l’ensemble du premier trimestre de l’année.

Le bénéfice normalisé de PostNL s’est lui élevé à 15 millions d’euros, contre 30 millions il y a un an. La société vise un bénéfice sous-jacent de 110 millions à 130 millions d’euros pour l’année 2020, malgré les incertitudes liées à la crise.

L’entreprise postale a par ailleurs enregistré une perte nette de 12 millions d’euros, principalement en raison des coûts d’acquisition de Sandd, finalisée en février.

Un nouveau centre de tri en Belgique

PostNL a signé un contrat afin de lancer la construction d’un premier centre de tri et de distribution de haute technologie en Belgique, à Willebroek, annonce lundi l’entreprise postale néerlandaise. D’une superficie de 8 400 m², le site accueillera environ 400 employés et jusqu’à 120 000 colis pourront y être traités quotidiennement.

La construction de ce nouveau bâtiment confirme la volonté de PostNL d’investir davantage dans l’e-commerce en Belgique, ajoute l’entreprise. Le centre de Willebroek réalisera les opérations de tri pour toute la Belgique et permettra la livraison directe des commandes en ligne effectuées auprès d’entreprises de l’e-commerce belges et étrangères.

Les nouvelles installations feront partie d’un réseau de 25 centres de tri aux Pays-Bas et de six sites en Belgique, d’où partent les livreurs afin d’assurer la distribution des colis.

«Grâce à la technologie, l’entièreté du tri se fera à grande vitesse, jusque dans les fourgonnettes des livreurs. La construction de ce bâtiment durable constitue un investissement dans notre capacité à soutenir la croissance de nos clients e-commerce», explique Rudy Van Rillaer, directeur général de PostNL Belgique.

L’entreprise postale a mis en service trois centres de tri et de distribution de haute technologie aux Pays-Bas l’année dernière.