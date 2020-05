VIDÉO | Duplantis et Lavillenie 1ers ex aequo du «choc ultime des jardins»

La compétition consistait à franchir la barre située à 5m00 le plus souvent possible en l’espace de 30 minutes (2 X 15 minutes) sur un sautoir situé dans leur jardin respectif.

La crise du coronavirus contraint les imaginations à inventer des solutions nouvelles. Dimanche, les trois meilleurs perchistes mondiaux de la décennie: le Français Renaud Lavillenie, champion olympique à Londres en 2012, triple champion d’Europe et ancien recordman du monde (6m16); le Suédois Armand «Mondo» Duplantis, champion d’Europe en titre et nouveau recordman du monde (6m18), et l’Américain Sam Kendricks, double champion du monde 2017 et 2019, ont disputé le «choc ultime des jardins» (Ultimate Garden Clash). Les deux premiers n’ont pas réussi à se départager et le Français, visiblement éprouvé, a préféré arrêter pour ne pas risquer de blessure. Les deux Européens ont été classés ex aequo.

Three athletes

Three different locations

Three bars at 5 metres

30 minutes to clear as many bars as possible



