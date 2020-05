Pas de décès lié au coronavirus ce week-end à Malmedy

Bonne nouvelle au Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy: il n’y a aucun décès à déplorer ce week-end. «Nous comptons ce dimanche 14 cas confirmés, note Jacques Remy-Paquay, le président du CHRAM. Actuellement, 10 se trouvent en chambres dites classiques et 4 sont aux soins intensifs.» L’établissement dénombre 4 nouveaux patients positifs et 11 patients suspects. «Enfin, 18 nouveaux tests ont été réalisés. Parmi ceux-ci on retrouve notamment des personnes testées à titre préventif parce qu’elles vont subir une opération ou un accouchement.» À la clinique Saint-Joseph de Saint-Vith, un patient se trouve à l’isolement et un autre aux soins intensifs. À Eupen, l’hôpital Saint-Nicolas prépare doucement le déconfinement en relançant les opérations et les rendez-vous.

