Ecclestone compte au moins sur huit GP de F1 en 2020 avec un départ en Autriche

Plusieurs scénarios sont avancés pour la suite de la saison comme organiser deux épreuves en deux week-ends sur les mêmes circuits afin de limiter les coûts.

L’ancien grand patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone pense qu’il y aura au moins huit Grands Prix cette année. Le nouveau détenteur des droits de catégorie-reine du sport Liberty Media, «pourrait avoir huit courses sans problème», a déclaré Ecclestone, 89 ans, toujours bien introduit en F1, au Sunday Express. Selon les règlements de la fédération internationale de l’automobile (FIA), une saison doit comporter au moins huit Grands Prix pour valider un championnat du monde. Compte tenu de la crise actuelle du coronavirus, la Formule 1 espère pouvoir disputer entre 15 et 18 Grands Prix sur le programme initial de 22 épreuves. Jusqu’à présent seuls les GP d’Australie, de Monaco et de France sont annulés. Les autres sont provisoirement reportés. Le Grand Prix de Belgique du 30 août est dans l’attente des décisions des autorités belges. Les organisateurs locaux, Spa Grand Prix, espère pouvoir tenir leur course à huis clos.

Début le 5 juillet... en théorie!

Selon les décisions actuelles, le championnat du monde de Formule 1 débuterait le 5 juillet sur le Red Bull Ring de Spielberg, du milliardaire Dietrich Mateschitz, en Autriche. En tout état de cause, aucun spectateur ne sera admis à Spielberg. «Dietrich Mateschitz (co-propriétaire de Red Bull, NDLR) a dit qu’il était très heureux de disputer la course. Il n’y aura pas de spectateurs, mais il a dit qu’il allait courir la course», selon Ecclestone.

«Dietrich a le personnel là-bas, tous les travailleurs viennent de là, tous les bénévoles seront toujours là et seront heureux. L’Autriche n’est pas trop confinée. Elle est donc un peu libre. Le problème est de savoir si les teams pourront sortir d’Italie ou non, si le manufacturier de pneumatiques peut sortir d’Italie. Ce sera le problème», a-t-il encore estimé.

La crise du coronavirus bouleverse complètement la saison de F1 qui aurait dû débuter le 15 mars. Au total, les dix premiers Grands Prix de la saison ont été annulés (Australie, Monaco et France) ou reportés à une date indéfinie (Bahreïn, Chine, Vietnam, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada).