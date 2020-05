Ouverture des recyparcs de Wallonie picarde à tous les déchets

Tous les recyparcs de Wallonie picarde et de Sud-Hainaut accepteront, dès ce lundi 4 mai, quasi tous les déchets. La plage horaire d’ouverture est aussi augmentée. L’accès se fait via internet (www.ipalle.be).

Depuis trois semaines, l’intercommunale Ipalle poursuit son plan de réouverture de son réseau de recyparcs.

Dès ce lundi 4 mai, les utilisateurs pourront déposer leurs déchets spéciaux (huiles, graisses, peintures, aérosols…) dans les parcs du Sud-Hainaut et des 23 communes de Wallonie picarde, sauf Belœil, actuellement en travaux. Tous les déchets habituellement collectés seront ainsi repris, à l’exception de l’asbeste-ciment (déchets d’amiante).

Les plages d’ouverture des recyparcs ont aussi été augmentées à 15 heures par semaine. En Wallonie picarde, les parcs sont accessibles du lundi au vendredi (12h00 à 19h00) et le samedi (8h30 à 19h00). En Sud-Hainaut, ouverture du lundi au vendredi (11h00 à 18h00) et le samedi (8h00 à 17h00).

Pour l’accès, les citoyens doivent prendre rendez-vous via le site internet www.ipalle.be. Les visiteurs doivent se munir de leur carte d’accès et du mail de confirmation envoyé par Ipalle, porter un masque ou un foulard et rester dans leur véhicule toutes fenêtres fermées jusqu’au conteneur qui leur sera indiqué par le préposé. Le scan de la carte se fait en gardant les vitres des véhicules fermées.

Les usagers doivent venir avec leurs propres outils. Les agents ne fourniront aucune aide lors du dépôt dans les conteneurs. Les distanciations sociales doivent être respectées et les enfants de moins 16 ans ne sont pas autorisés sur le site. Les mouchoirs en papier ne peuvent en outre se retrouver dans les papiers/cartons et doivent être éliminés dans le sac-poubelle classique. Aucune vente (bioseaux, compost…) n’est actuellement autorisée.