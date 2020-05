Le report des JO 2024 de Paris d’un an a été murmuré, mais aussitôt démenti

La crise du coronavirus a contraint le Comité international olympique (CIO) à reporter d’un an les Jeux de Tokyo, le 24 avril dernier. Ils se dérouleront, si la pandémie de Covid-19 est sous contrôle, du 23 juillet au 8 août 2021.

Les Jeux Olympiques de Paris sont programmés du 26 juillet au 11 août 2024. Mais à la suite du ralentissement de l’économie provoquée par la crise sanitaire et les mesures de confinement prises en France, certaines voix ont estimé qu’il serait peut-être préférable de reporter d’un an les JO de XXXIIIe olympiade.

Nicolas Bonnet-Oulaldj, député communiste de Paris, est l’une d’entre elles. Pour lui «désormais, il vaut mieux parler des Jeux Olympiques de Paris 2025». Il ne veut pas que les retards pris sur certains chantiers liés aux Jeux soient rattrapés en bafouant «les normes sociales et environnementales».

Le report de douze mois n’est en revanche pas du goût du président du département de la Seine-Saint-Denis, le socialiste Stéphane Troussel, qui est aussi membre du comité d’organisation de Paris 2024 (COJO): «un report serait un très mauvais signe, la preuve que le virus n’a pas disparu. Et puis, cet événement est très attendu par la population et le territoire qui payent un très lourd tribut dans la crise du Covid-19 et ont besoin d’une nouvelle dynamique. La date des Jeux de Paris 2024 est sacralisée», rapporte le quotidien français Libération.

L’année 2024 se situe cent ans après les deuxièmes JO organisés dans la capitale française. Paris avait accueilli ses premiers Jeux en 1900, quatre ans après ceux d’Athènes de 1896 qui marquaient le début de l’ère moderne..