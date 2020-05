Un homme décède dans un accident de la route

Il était aux environs de deux heures trente du matin lorsqu’un accident mortel s’est déroulé rue de Villers à Vinalmont, sur la commune de Wanze.

Peu avant, un jeune homme âgé d’une trentaine d’années a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poteau électrique avec sa voiture. Sous la violence du choc, le poteau s’est couché. La police de la zone Meuse-Hesbaye est descendue sur place, tout comme les pompiers de la zone Hemeco.

À l’arrivée des secours, le conducteur était déjà malheureusement décédé. L’ambulance de la Croix-Rouge d’Amay était également présente. Les hommes du feu ont sorti la victime de l’habitacle de son véhicule. Le parquet de Liège a été avisé des faits.

Un expert automobile a été mandaté et est descendu sur les lieux de l’accident pour tenter d’en déterminer les causes et les circonstances exactes.