Trump se dit «content» que Kim Jong Un soit «de retour et en forme»

Le président américain Donald Trump s’est dit samedi «content» de la réapparition publique du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et de le voir apparemment en bonne santé.

«Je suis pour ma part content de voir qu’il est de retour et en bonne forme!», a écrit Donald Trump sur Twitter après la diffusion par les médias officiels nord-coréens d’images de Kim Jong Un, dont l’absence durant des semaines avait suscité des interrogations et des rumeurs.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ