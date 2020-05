Egalité salariale: Joe Biden soutient les joueuses de football face à la fédération américaine

L’actuel candidat du parti démocrate à l’élection présidentielle aux Etats-Unis, Joe Biden a apporté son soutien samedi aux joueuses de football de l’équipe des Etats-Unis (USWNT) dans leur combat pour obtenir un salaire équivalent à celui de leurs homologues masculins.

Vendredi, un juge fédéral de Los Angeles a rejeté l’argument selon lequel les femmes sont sous-payées par rapport à l’équipe masculine.

Cette décision représente une victoire importante pour la Fédération américaine de football.

L’ancien vice-président de Barack Obama a appelé la Fédération américaine de football via Twitter à travailler dès maintenant à l’égalité des salaires. «Et sinon, si je suis président, vous pourrez chercher ailleurs des fonds pour la Coupe du monde», a-t-il menacé.

To @USWNT: don’t give up this fight. This is not over yet.



To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k