Retour d’un temps plus sec, le numéro 1722 désactivé

Après les intempéries de ces derniers jours, la Belgique retrouvera un temps plus sec à partir de dimanche.

Ce dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux pouvant très localement laisser échapper une ondée l’après-midi. Le temps restera toutefois sec sur la majeure partie du territoire, avec des maxima de 13 à 16 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et de 16 à 18 degrés ailleurs. L’après-midi, la côte bénéficiera de conditions plus ensoleillées. Le vent sera faible à parfois modéré, de direction variable ou de secteur sud à sud-ouest. L’après-midi, il s’orientera au secteur nord à la côte, et plus tard aussi sur les régions proches de la frontière avec les Pays-Bas.

Dimanche, en début de soirée, l’une ou l’autre ondée très localisée sera encore possible. Ensuite, le ciel deviendra peu à partiellement nuageux en beaucoup d’endroits, mais les nuages pourraient rester un peu plus nombreux sur les régions voisines de la frontière française et le sud de l’Ardenne. Les minima seront compris entre 2 et 9 degrés, sous un vent généralement faible s’orientant graduellement au secteur est.

Il faudra attendre lundi pour le retour de quelques premiers rayons de soleil et la garantie d’un temps sec. Les maxima atteindront une fois de plus 19 degrés.