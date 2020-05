Vandoorne termine 5e de la deuxième manche du «Race at Home Challenge», D’Ambrosio 12e

Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé à la 5e place de la deuxième manche du «Race at Home Challenge», la course virtuelle du championnat automobile de Formule E.

Autre Belge engagé, Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) a terminé en 12e position. L’Allemand Max Günther (BMW) a été le plus rapide.

"Disappointed with the result. Could have won the race without the damage." @svandoorne 😩#ABBFormulaE #RaceAtHome pic.twitter.com/v0lXWm6qM4