Italie: des crèches rouvriront en juin avant une révolution éducative

Les écoles resteront fermées jusqu’en septembre en Italie, mais des crèches et écoles maternelles pourraient rouvrir en juin, avant le lancement d’une révolution des méthodes d’enseignement, rapporte samedi la presse italienne.

Ces réouvertures se feraient pour des petits groupes de 3 à 6 enfants de 0 à 6 ans, dont la température serait contrôlée à l’entrée, détaille le quotidien Corriere della Sera, citant un projet du ministère de l’Education.

Les enfants ne porteraient pas de masques, mais le personnel enseignant y serait contraint.

Beaucoup en Italie relèvent que la fermeture jusqu’en septembre des écoles pénalise notamment les femmes qui travaillent.

Mais le Premier ministre Giuseppe Conte a insisté à plusieurs reprises sur le potentiel de contagion qu’auraient les enfants et le risque de voir reprendre la pandémie et d’infecter les professeurs.

L’Italie a le corps professoral le plus âgé des pays de l’OCDE, presque 60% des enseignants ayant plus de 50 ans.

Plus de 8,5 millions de jeunes Italiens sont privés d’école depuis le début du confinement du pays le 10 mars. Faute d’ordinateurs à la maison, beaucoup n’ont pu suivre les programmes d’école à distance.

Dans La Repubblica, le chef du comité chargé de préparer la rentrée de septembre, Patrizio Bianchi, a prévenu que l’enseignement devrait être révolutionné.

Selon lui, trois milliards d’euros devront être investis chaque année durant cinq ans pour restructurer un système éducatif à bout de souffle et développer l’enseignement à distance.

Il souhaite la mise en place d’«une grande plateforme digitale entièrement dédiée à l’éducation scolaire». «Ce sera la base d’un nouveau style d’enseignement», poursuit-il.

Le responsable entend également développer l’école en extérieur: «Le Trentin (Nord) devra tirer profit de ses bois, Milan de ses musées, Rome de ses parcs», a-t-il dit.

La disposition des classes devra être repensée, avec beaucoup moins d’enfants, disposés en demi-cercle et non plus en rangs, dit-il.

Et les professeurs devraient être revalorisés, a encore expliqué Patrizio Bianchi.

Plus de 28.000 personnes sont mortes de la maladie Covid-19 depuis le 21 février en Italie, deuxième pays le plus touché au monde par l’épidémie en nombre de décès.