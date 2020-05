VIDÉO | Le chœur virtuel d’Émeline Burnotte, de Nothomb, lauréat sur RTL

Le chœur virtuel de 270 voix d’Émeline Burnotte, de Nothomb, remporte le premier prix de l’émission de RTL «Belges à domicile – Quels talents!»

Depuis de nombreuses semaines, les Belges à domicile ont prouvé, sur RTL, que notre pays débordait de talents, même en confinement. Des centaines de chansons, parcours d’obstacles, des remakes de vidéoclips, des fanfares et chorales en multi-écrans ont été envoyés pour l’émission «Belges à domicile. Quels talents».

Les meilleures vidéos ont été diffusées sur RTL TVI ce vendredi 1er mai en début d’après-midi et les lauréats proclamés en début de soirée. Un jury composé de Sandrine Corman, Jill Vandermeulen et David Antoine, ainsi que des téléspectateurs et des artistes par Skype, ont élu les meilleurs talents.

C’est une Nothomboise (Attert), Émeline Burnotte, qui a remporté le concours. Enfin, pas elle seule, puisque 270 voix l’accompagnaient.

Cette jeune cheffe de chœur, diplômée en direction de chœur au conservatoire de Bruxelles, avait eu l’idée de lancer sur les réseaux sociaux un projet de chœur virtuel. Compiler les voix de plusieurs centaines de choristes, préalablement enregistrées.

270 choristes en répétitions en ligne

Après un master en biologie et quelques années d’enseignement, Émeline a décidé de faire de son hobby une activité à temps plein. La voilà donc à la tête de plusieurs chorales (Charleroi, Bruxelles, Namur). Elle termine également un master en direction de chœur cette année au conservatoire royal de Bruxelles.

En cette période de confinement, elle lance donc ce projet un peu fou: la création d’un chœur virtuel.

Ce sont 270 participants qui la rejoignent (de Belgique mais aussi du Grand-Duché, de France et même de Norvège et d’Australie). Et la voilà qui organise des répétitions en ligne, par pupitre, pour monter un titre de Loïc Nottet: «Million Eyes» dans un arrangement de Benoit Manil.

Tous les choristes se sont ensuite enregistrés devant un fond blanc et ont envoyé leur vidéo à Émeline. Elle s’est occupée du mixage des voix et Benoît Lambert a fait le montage.

C’est avec ce projet qu’elle a remporté vendredi l’émission «Belges à domicile – Quels talents!» présentée par Jean-Michel Zecca et Maria Del Rio.

Avec émotion, elle a pu rencontrer «virtuellement » Loïc Nottet qui a apprécié son travail.

Notons qu’Émeline ne profitera pas du prix offert par RTL car elle a décidé de l’offrir à un autre candidat: la résidence Malevé qui avait fait chanter les pensionnaires du home.