Le port du masque recommandé à Brussels Airport, mais pas (encore) obligatoire

Le port du masque ne sera pas obligatoire à partir de lundi à Brussels Airport, indique samedi sa porte-parole.

Les recommandations formulées par la Celeval, la Cellule d’évaluation chargée de remettre des avis de santé publique pour conseiller les autorités dans la prise de décisions pour lutter contre la pandémie, sont en cours d’analyse. La situation pourrait donc évoluer.

«Le citoyen à partir de l’âge de 12 ans est obligé de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l’entrée dans la gare, sur le quai ou un point d’arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique», est-il écrit dans le dernier arrêté ministériel sur les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus.

Les aéroports pas cités textuellement

Les aéroports ne sont pas cités textuellement et ne constituent pas non plus un moyen de transport. Et Brussels Airport ne dépend pas d’une autorité publique, y insiste-t-on. Il n’y a pas (encore) d’obligation pour le secteur aérien, note Brussels Airport.

Le Celeval recommande toutefois fortement le port du masque dans les aéroports, les taxis qui y mènent ou en partent et les avions. Le personnel en contact avec les passagers est également invité à se protéger de la sorte.

Mercredi, le groupe aéronautique allemand Lufthansa a introduit le port obligatoire d’un masque buccal à bord des avions de ses différentes compagnies, dont fait partie Brussels Airlines, à partir du 4 mai et jusqu’au 31 août. Il recommande aux voyageurs de les porter durant l’entièreté de leur voyage, en ce compris dans les aéroports de départ et de destination.