Le virologue Marc Van Ranst craint la phase de réouverture des magasins le 11 mai

Le virologue Marc Van Ranst s’est dit confiant au micro de VTM News quant à l’application de la première phase du déconfinement le 4 mai, mais il a par ailleurs exprimé ses craintes pour la deuxième phase du 11 mai, lorsque les magasins seront autorisés à rouvrir.

Le virologue rappelle la nécessité de continuer à penser à la distanciation sociale, et appelle la population à ne pas prendre d’assaut en masse les magasins. «Nous devons continuer à insister sur le fait que garder nos distances reste plus que nécessaire», souligne-t-il. Il semble également plus préoccupé par la deuxième phase du déconfinement, en particulier le moment où tous les magasins seront autorisés à rouvrir.