VIDÉO | Le FC Barcelone célèbre le quinzième anniversaire du premier but de Lionel Messi

Avec une rétrospective sur son site internet, le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre et leader de la compétition, a célébré vendredi le quinzième anniversaire du premier but officiel de Lionel Messi sous la vareuse du club catalan.

Le 1er mai 2005, l’international argentin a secoué les filets pour la première fois pour le Barça lors d’un match officiel.

Contre la modeste équipe d’Albacete, Messi, alors âgé de dix-sept ans, a été autorisé par l’entraîneur Frank Rijkaard de remplacer à la 87e minute Samuel Eto’o et quatre minutes plus tard, il a inscrit le but du 2-0.

