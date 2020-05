US Open: une décision définitive d’ici 6 à 8 semaines

L’US Open de tennis prévoit toujours de se jouer sur les courts de Flushing Meadows à New York du 31 août au 13 septembre. Les organisateurs sont toutefois conscients que la pandémie frappe fort les États-Unis et en particulier New York. L’US Open se donne de six à huit semaines pour prendre une décision définitive qui sera prise à la mi-juin.

Ils ont fait part vendredi dans un communiqué de leurs préoccupations. S’ils ont l’intention de disputer cette 4e levée du Grande Chelem (qui sera la 2e en 2020) avec du public, ils précisent: «nous reconnaissons que nous sommes tous confrontés à un environnement incertain et une rapide évolution concernant la pandémie de Covid-19, et nous avons donc modélisé de manière énergique de nombreuses autres éventualités, y compris des scénarios sans supporters.»

Les circuits ATP et WTA de tennis sont arrêtés au moins jusqu’au 13 juillet.