Le MR travaille à l’élaboration d’un «pacte pour une société nouvelle» post-crise du coronavirus qui doit englober l’ensemble des entités fédérées et le pouvoir fédéral, a affirmé vendredi le président du MR, Georges-Louis Bouchez, tout en plaidant pour un État fédéral plus «efficace» et pour une réduction du nombre de ministres responsables des questions de santé au sud du pays.